Від масштабних святкувань у великих містах до затишних родинних обідів у селах – Великдень об'єднує людей навколо традицій, звичаїв та, звичайно ж, смачних страв. Як святкують воскресіння Христа у світі – дізнайтеся у матеріалі Смачно 24.

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Італія

В Італії святкування Великодня відбувається з величезним апетитом. Однією з найпопулярніших страв є колумба – солодкий десерт, схожий на паску, з додаванням цукру та цитрусових. Ще одна традиційна страва – мацце, тонкі пляцки з тіста без додавання дріжджів, які символізують бездріжджові хліби, які їли євреї під час Великодня.

Особливе свято / Фото unsplash

США

У Сполучених Штатах Великдень – це час для сімейних обідів та веселих розваг. Однією з традиційних страв є грильована ягнятина, яка символізує ягнятко Христа. Щодо десертів, популярними є шоколадні зайці – солодкі фігурки з шоколаду. Ними часто обмінюються діти.

Греція

У Греції Великдень відзначається релігійними обрядами та смачними стравами. Традиційною стравою є магирітса, суп, приготований з вареної ягнятини та цибулі, який символізує відродження та нове життя. Ще однією популярною стравою є кільця з тіста. Їх прикрашають мигдалевими та кунжутними зернами.

Польща

У Польщі Великдень є одним з найбільших релігійних свят, що супроводжується багатьма кулінарними традиціями. Однією з найпопулярніших страв є бабка – десерт із тіста з сиром, цукром та сухофруктами. Також популярністю користуються баранячі котлети.

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