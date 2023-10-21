Чернослив – это сушеная слива, которая подверглась процессу консервации путем высушивания. Он имеет темно-фиолетовый или чёрный цвет, сладковатый вкус и характерный аромат. Чернослив часто используется в кулинарии для изготовления десертов, начинок, а также как вкусный и полезный перекус.

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Как сушить сливы, чтобы получить чернослив

Самый простой способ создать домашний чернослив – засушить его в духовке. Это просто и вкусно, а это прекрасный способ использовать лишние сливы и удивить родных.

Инструкция:

Большой противень застелите пергаментом и выложите на него сливы. Лучше всего выкладывать половинки слив. Включите режим сушки или конвекции на 60°C. Необходимо оставить дверцу духовки открытой, чтобы быстрее испарялась влага. Сливы нужно бросить на 8 – 10 часов. Готовый чернослив лучше всего поместить в бумажные пакеты и хранить в темном прохладном месте.

Домашний чернослив – это так вкусно / Фото unsplash

Какие сливы лучше выбрать

Для чернослива лучше выбирать созревшие, сладкие сорта слив без повреждений. Среднего размера сливы обычно удобнее всего использовать для чернослива, поскольку они равномерно высыхают.