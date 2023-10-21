Чорнослив – це сушена слива, яка піддалася процесу консервації шляхом висушування. Він має темно-фіолетовий або чорний колір, солодкуватий смак і характерний аромат. Чорнослив часто використовується в кулінарії для виготовлення десертів, начинок, а також як смачний і корисний перекус.
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Як сушити сливи, щоб отримати чорнослив
Найпростіший спосіб створити домашній чорнослив – засушити його у духовці. Це просто та смачно, а ще це чудовий спосіб використати зайві сливи та здивувати рідних.
Інструкція:
- Велике деко застеліть пергаментом та викладіть на нього сливи.
- Найкраще викладати половинки слив.
- Увімкніть режим конвекції або сушіння на 60°C.
- Необхідно залишити дверцята духовки відкритими, щоб швидше випаровувалася волога.
- Сливи необхідно залишити на 8 – 10 годин.
- Готовий чорносливом найкраще помістити в паперові пакети та зберігати у темному прохолодному місці.
Домашній чорнослив – це так смачно / Фото unsplash
Які сливи найкраще обрати
Для чорносливу найкраще обирати дозрілі, солодкі сорти слив без пошкоджень. Середнього розміру сливи зазвичай найзручніше використовувати для чорносливу, оскільки вони рівномірно висихають.