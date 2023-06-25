Домашня томатна паста підходить для супів та соусів, які так полюбляють діти. Готуючи її самотужки, ви точно будете впевнені в поживності страви.

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Рецепт томатної пасти

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: на 2 банки по 300 мілілітрів

Корисно та апетитно / Фото unsplash

Приготування:

  • На кожному помідорі зробіть надріз біля плодоніжки.
  • Залийте овочі окропом та залиште на кілька секунд.
  • Згодом очистіть від шкірки та наріжте на довільні шматки.
  • Каструлю з товстим дном помістіть на середній вогонь, влийте оливкову олію та розігрійте.
  • Всипте у неї подрібнений часник і решту інгредієнтів.
  • Тушкуйте до повної готовності помідорів.
  • Помідорний соус збийте блендером до отримання густої маси.
  • Пасту розлийте по чистих і попередньо стерилізованим банкам і закупорте.
  • Зберігайте у темному та прохолодному місці.

Як найкраще приготувати томатну пасту

Секрет полягає в тому, щоб тушкувати всі інгредієнти в оливковій олії чи іншому жирі, поки соус не стане цегляно-червоним і не почне карамелізуватися. Зазвичай це займає близько 5 хвилин на середньому вогні.

Що згущує томатну пасту?

Додавання суспензії кукурудзяного крохмалю – це простий спосіб швидко загустити соус. Просто з’єднайте рівні частини води та кукурудзяного крохмалю. Збийте до однорідності та потім вмішайте в соус.