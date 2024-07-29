Это блюдо отличается невероятной нежностью мяса, которое буквально тает во рту, и соусом, насыщенным вкусами вина и овощей. Говядина по-бургундски часто подается с картофельным пюре или жареными овощами.
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Говядина по-бургундски
- Время: 4 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Бекон нарежьте кубиками, выложите на дно глубокой сковороды и обжарьте до золотистой корочки.
- Затем выньте на тарелку, оставив на сковороде растопленный жир.
- Вырезку нарежьте кубиками, добавьте в сковороду половину масла и обжарьте мясо порциями.
- После обжаривания следует выложить их на блюдо.
- На сковороду добавьте оставшееся, масло, и обжарьте нарезанный кубиками лук, прессованный чеснок, морковь и лук-порей, нарезанные ломтиками.
- Затем к овощам добавьте муку и тщательно перемешайте ингредиенты.
- Приправьте все специями.
- Переложите овощи со сковороды в жаропрочную форму.
- Затем влейте в кастрюлю бульон, вино и томатную пасту и доведите до кипения. В бульон добавьте лавровый лист, измельченную петрушку и обжаренное мясо.
- Когда мясо закипит, перелейте его в форму для запекания, затем накройте посуду и поставьте в разогретую до 150 градусов духовку на 3 часа.
- Обжарьте на сковороде очищенный лук-шалот и грибы.
- Добавьте ингредиенты в блюдо через 2,5 часа запекания.
- Затем не накрывайте блюдо крышкой и запекайте около 30 минут.
- Готовый гуляш подавайте с хлебом или отварным картофелем в виде пюре.