Говядина по-бургундски – это изысканное французское блюдо, которое происходит из региона Бургундия. Оно известно своим глубоким, насыщенным вкусом и богатым ароматом, который достигается благодаря длительному тушению говядины в красном вине вместе с овощами и специями.