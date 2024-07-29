Ця страва відзначається неймовірною ніжністю м'яса, яке буквально тане в роті, і соусом, насиченим смаками вина та овочів. Яловичина по-бургундськи часто подається з картопляним пюре або смаженими овочами.
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Яловичина по-бургундськи
- Час: 4 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Бекон наріжте кубиками, викладіть на дно глибокої сковороди та обсмажте до золотистої скоринки.
- Потім вийміть на тарілку, залишивши на сковороді розтоплений жир.
- Вирізку наріжте кубиками, додайте в сковороду половину олії та обсмажте м’ясо порціями.
- Після обсмажування слід викласти їх на блюдо.
- На сковороду додайте олію, що залишилася, і обсмажте нарізану кубиками цибулю, пресований часник, моркву та цибулю-порей, нарізані скибочками.
- Потім до овочів додайте борошно і ретельно перемішайте інгредієнти.
- Приправте все спеціями.
- Перекладіть овочі зі сковороди в жароміцну форму.
- Потім влийте в каструлю бульйон, вино і томатну пасту і доведіть до кипіння. У бульйон додайте лавровий лист, подрібнену петрушку і обсмажене м'ясо.
- Коли м'ясо закипить, перелийте його у форму для запікання, потім накрийте посуд і поставте в розігріту до 150 градусів духовку на 3 години.
- Обсмажте на сковороді очищену цибулю-шалот і гриби.
- Додайте інгредієнти в страву через 2,5 години запікання.
- Потім не накривайте блюдо кришкою і запікайте близько 30 хвилин.
- Готовий гуляш подавайте з хлібом або відвареною картоплею у вигляді пюре.