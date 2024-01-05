По традициям ужин на Второй Святой вечер скромнее первого. На стол ставят кутью, узвар, жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на растительном масле. Это блюдо – воплощение украинской кухни и традиций.
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Особые традиции на Второй сочельник
Часто на Второй Сочельник девушки гадали. Девушка вечером или ночью выходит из дома и у первого же встречного мужчины спрашивает, как его зовут. Считается, что будущий мужчина будет иметь то же имя и ту же красоту, что и опрошенный.
В некоторых регионах Украины есть обычай "изгонять кутью". С Иорданом заканчивается цикл рождественских праздников, так что необходимо громко попрощаться с основными атрибутами празднований. В древности дети громко били ложками о металлическую посуду, создавая шум во дворе.
Хозяин семьи должен вынести из дома сено, лежавшее на полу и разделявшее его между скотом. Главная традиция – это еще раз встретиться с семьей и за общим столом насладиться обрядовым ужином. Среди вкусных блюд должны быть обязательно гречишные блины.
Рецепт гречневых блинов
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- В теплой воде (примерно 250 миллилитров) растворите дрожжи, добавьте сахар и соль и тщательно перемешайте.
- Добавьте в эту смесь просеянную муку и замесите тесто.
- Поставьте его в теплое пространство на 40 минут.
- Оно должно увеличиться в объеме примерно в 1,5 – 2 раза.
- Когда тесто подойдет, добавьте в него гречневую муку и все хорошо перемешайте.
- Добавьте 125 миллилитров воды комнатной температуры и оставьте на полчаса настаиваться.
- Через 30 минут добавьте в тесто еще 125 миллилитров воды и размешайте до однородной смеси.
- Разогрейте сковороду для блинов и обжарьте блины с обеих сторон.
- Их можно подавать как отдельное блюдо вместо хлеба полить или полить вареньем.