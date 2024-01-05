По традициям ужин на Второй Святой вечер скромнее первого. На стол ставят кутью, узвар, жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на растительном масле. Это блюдо – воплощение украинской кухни и традиций.

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Особые традиции на Второй сочельник

Часто на Второй Сочельник девушки гадали. Девушка вечером или ночью выходит из дома и у первого же встречного мужчины спрашивает, как его зовут. Считается, что будущий мужчина будет иметь то же имя и ту же красоту, что и опрошенный.

В некоторых регионах Украины есть обычай "изгонять кутью". С Иорданом заканчивается цикл рождественских праздников, так что необходимо громко попрощаться с основными атрибутами празднований. В древности дети громко били ложками о металлическую посуду, создавая шум во дворе.

Хозяин семьи должен вынести из дома сено, лежавшее на полу и разделявшее его между скотом. Главная традиция – это еще раз встретиться с семьей и за общим столом насладиться обрядовым ужином. Среди вкусных блюд должны быть обязательно гречишные блины.

Рецепт гречневых блинов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 грамм гречневой муки;

– 100 грамм пшеничной муки;

– 500 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 чайные ложки сухих дрожжей;

– соль по вкусу.

Приготовление:

В теплой воде (примерно 250 миллилитров) растворите дрожжи, добавьте сахар и соль и тщательно перемешайте. Добавьте в эту смесь просеянную муку и замесите тесто. Поставьте его в теплое пространство на 40 минут. Оно должно увеличиться в объеме примерно в 1,5 – 2 раза. Когда тесто подойдет, добавьте в него гречневую муку и все хорошо перемешайте. Добавьте 125 миллилитров воды комнатной температуры и оставьте на полчаса настаиваться. Через 30 минут добавьте в тесто еще 125 миллилитров воды и размешайте до однородной смеси. Разогрейте сковороду для блинов и обжарьте блины с обеих сторон. Их можно подавать как отдельное блюдо вместо хлеба полить или полить вареньем.

Особый рецепт: как приготовить вареники на Голодную кутью.