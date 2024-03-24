Хліб на сковороді – це прекрасний спосіб приготувати випічку власноруч. Він стає у пригоді тоді, коли немає можливості або бажання йти у магазин. Виявляється, хліб можна приготувати швидко та просто, а результат буде просто приголомшливим!

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Рецепт хліба

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів пшеничного борошна;

– 220 мілілітрів теплої води;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка олії.

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Приготування:

Зробіть закваску: налийте в миску воду, додайте дріжджі, цукор і ложку борошна. Добре перемішайте і поставте в тепле місце на 1 – 15 хвилин. Коли дріжджі почнуть працювати, просійте в миску борошно і додайте сіль. Замісіть гладке еластичне тісто. Вимішане тісто викладіть в миску, дно якої змащено олією. Накрийте миску тканиною і поставте в тепле місце на 30 хвилин. Коли тісто збільшиться вдвічі, вийміть його зі форми і вимісіть кілька разів. Глибоку сковороду з товстим дном змастіть олією і викладіть на неї замішане тісто. Рівномірно розподіліть тісто на дно форми. Поставте форму для тіста в тепле місце, щоб воно знову піднялося на 30 хвилин. Після закінчення цього часу поставте накриту кришкою сковороду на малий вогонь і повільно обсмажте хліб. Обсмажуйте хліб приблизно по 20 хвилин з кожного боку, постійно перевіряючи, щоб він не підгорів. Дайте хлібу охолонути та смакуйте!

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