Зокрема, радимо приготувати Адана-кебаб. Він вам точно сподобається.

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Адана-кебаб

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Подрібніть ножем чи блендером овочі – 1 гострий перець, 1 солодкий перець, половину помідора та половину цибулини. Наріжте декілька гілочок петрушки й теж додайте до миски.
  2. М'ясо перетворіть на фарш за допомогою ножа або м'ясорубки.
  3. Об'єднайте фарш з овочами та додайте спеції. Ретельно відбийте суміш декілька хвилин, щоб фарш став єдиною масою. Завдяки цьому кебаб при приготуванні не розпадеться.
  4. Розділіть фарш на 4 однакові кульки. Наштрикніть їх на шпажки, формуючи кебаби. Обов'язково ретельно защіплюйте краї.
  5. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин – по 15 з кожного боку.
  6. Поки кебаби випікаються, приготуйте салат. Наріжте кільцями 1,5 цибулини. До неї додайте нарізану петрушку та сіль. Все ретельно перемішайте і дайте настоятись 15 хвилин.
  7. Готові кебаби зніміть зі шпажок. При подачі покладіть кебаб на лаваш, а зверху викладіть нарізані помідори та салат з цибулі.