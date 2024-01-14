Зокрема, радимо приготувати Адана-кебаб. Він вам точно сподобається.
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Адана-кебаб
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Подрібніть ножем чи блендером овочі – 1 гострий перець, 1 солодкий перець, половину помідора та половину цибулини. Наріжте декілька гілочок петрушки й теж додайте до миски.
- М'ясо перетворіть на фарш за допомогою ножа або м'ясорубки.
- Об'єднайте фарш з овочами та додайте спеції. Ретельно відбийте суміш декілька хвилин, щоб фарш став єдиною масою. Завдяки цьому кебаб при приготуванні не розпадеться.
- Розділіть фарш на 4 однакові кульки. Наштрикніть їх на шпажки, формуючи кебаби. Обов'язково ретельно защіплюйте краї.
- Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин – по 15 з кожного боку.
- Поки кебаби випікаються, приготуйте салат. Наріжте кільцями 1,5 цибулини. До неї додайте нарізану петрушку та сіль. Все ретельно перемішайте і дайте настоятись 15 хвилин.
- Готові кебаби зніміть зі шпажок. При подачі покладіть кебаб на лаваш, а зверху викладіть нарізані помідори та салат з цибулі.