Якщо ви кавоман, то обов’язково варто приготувати пряну каву в зимовому варіанті. Це неймовірно смачно та точно незабутньо. Ароматний еспресо, збагачений нотками кориці, кардамону та карамелі, – це напій, який неможливо залишити без уваги.
Цікаво Ви забудете про омлет: ідеальний сніданок з яєць, який вас приємно здивує
Пряна кава з домашньою карамеллю і збитими вершками
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- У невелику каструлю насипте цукру.
- Рівномірно розподіліть по всій поверхні і нагрійте на середньому вогні.
- Зачекайте, поки суміш зарум’яниться, а потім додайте масло. Зменшіть вогонь.
- Коли масло розтане, додайте до суміші жирні вершки.
- Інтенсивно перемішуйте, поки суміш не загусне.
- Помістіть 2 столові ложки карамелі в улюблену чашку.
- Посипте його дрібкою свіжомеленого кардамону і кориці.
- Потім налийте подвійний еспресо в чашку.
- Прикрасьте каву збитими вершками.
Смачного!