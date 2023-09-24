Лечо з баклажанами і цукіні — ідеальний варіант смачної вечері для всієї родини. Обов'язково спробуйте цей рецепт у розпал сезону.
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Рецепт лечо з баклажанами та кабачками
Приготування:
- Часник очистіть і наріжте кубиками. Цибулю також слід почистити і нарізати кубиками. Помістіть овочі в окремі тарілки.
- Перець помийте, видаліть насіння і наріжте кубиками.
- Баклажани і кабачки помити і наріжте кубиками.
- Гриби очистіть та наріжте пластинками.
- Розігрійте олію в каструлі і обсмажте часник кілька хвилин.
- Потім додайте цибулю і смажте близько 5 хвилин.
- Покладіть перець, кабачки, гриби і баклажани.
- Інгредієнти ретельно перемішайте і смажте на середньому вогні близько 10 хвилин. Час від часу все перемішуйте.
- Додайте помідори у власному соку та спеції до смаку.
- Інгредієнти ретельно перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
- Після закінчення цього часу розлийте суміш по мисках і подавайте теплою.