До сих пор остается загадкой, кто и когда именно начал готовить первый холодец. Историки сходятся во мнении, что студень изобрели случайно при охлаждении наваристого костного или костно-мясного бульона. Вероятно, это произошло во время зарождения эпохи Киевской Руси.

Актуально Тыква и курица – идеальное комбо: 3 блюда, за которые вы полюбите осень

Для того, чтобы студень лучше застыл, древние хозяйки относили его в погреб, а в городских домах ставили в амбар. Блюдо чаще готовили в холодное время года, поскольку летом студень не застывал.

Готовый продукт был очень питательным и портился медленнее обычных супов, поэтому быстро распространился среди всех слоев населения.

Ароматное блюдо / Фото Аутентичная Украина

Через определенный промежуток времени холодец настолько полюбился украинцам, чтобы стал любимым праздничным блюдом. Его подавали на самые ритуальные застолья – Рождество, Щедрый вечер, свадьбы, поминки.

Тайны предков, как приготовить идеальный студень

Первый и главный секрет удачного студня – правильно подобранное мясо. Мясное желе лучше всего застывает благодаря мясу, содержащему большое количество коллагена. В первую очередь это кожуры, кости и хрящи, именно они придают студню нужную консистенцию. Если студень делается из мяса птицы, то подойдут ножки, шея, крылья.

Одним из главных признаков правильно сваренного холодца является его прозрачность. Для этого нужно мясо замочить на несколько часов, затем промыть и тщательно скрести части со шкурками.

Чудесное украинское блюдо / Фото Аутентичная Украина

Холодец лучше варить в большой, глазурованной кастрюле на медленном огне. В среднем это занимает 6 часов, жидкость должна покрывать мясо примерно на 8 – 10 сантиметров в течение всего времени приготовления.

Овощи добавляются в бульон за несколько часов до окончания приготовления. Стандартный набор: сельдерей, морковь, лук. Лук лучше не очищать от шелухи, благодаря таким ухищрениям у бульона получится отличный цвет. Последним компонентом в приготовлении холодца всегда является чеснок.

К теме Кулинарные секреты предков: как в старину готовили деруны

Незаменимая часть празднования / Фото Аутентичная Украина

Для того, чтобы получить особенно ароматный холодец, необходимо добавить в него пряности. Главные претенденты на эту роль – лавровый лист и душистый перец, но можно использовать кориандр, куркуму и мускатный орех. Важно не переусердствовать, потому что главный герой здесь – мясо.

Готовое блюдо разливают по формам, сверху следует украсить кусочком вареной моркови или яйцом. Идеальные сочетания, с которыми лучше лакомиться холодцом – это хрен, горчица и уксус.