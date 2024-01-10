Одним з найпопулярніших і улюблених способів подачі риби є обсмажування у сухарях. Хоча може здатися, що в приготуванні немає нічого складного, з паніровкою можуть виникнути проблеми, оскільки вона має властивість осипатися під час смаження.

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Обсипалось панірування: що пішло не так

Риба готова, приправлена, обсипана борошном, яйцем і сухарями. Викидаєте на сковороду з розігрітою олією і... виймаєте філе без шматочків паніровки. Така ситуація трапляється дуже часто. Провину тут можна покласти в першу чергу на рибу. Заморожене філе має тенденцію "відштовхувати" шматочки хрусткої паніровки.

Смачна рибка / Фото unsplash

Перед смаженням рибу потрібно добре розморозити і обсушити паперовим рушником. Починайте опускати рибу у паніровку лише тоді, коли вона стане кімнатної температури.

Найкраща паніровка для риби

Для того, щоб рибка була хрусткою та нічого не обсипалося слід додати секретний інгредієнт у кляр. Це – кукурудзяна мука. Насипте пшеничне борошно в миску, а потім додайте кукурудзяне борошно у співвідношенні 1 частина кукурудзяного борошна на 5 частин пшеничного борошна.

Шматочки добре розмороженої і обсушеної риби умочіть у борошняну суміші, збите яйце і панірувальні сухарі. Рибу потрібно смажити на добре розігрітій олії.

Шар масла на сковороді повинен бути настільки товстим, щоб риба могла занурюватися в нього на половину висоти. Варто також запастися терпінням і не перевертати рибу завчасно – м'ясо ніжне і при проколюванні виделкою може розвалитися, а оболонка може відпасти.

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