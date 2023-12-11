Для того, щоб сповна насолодитися Новим роком, слід добре підготуватися і не забути про улюблені вже роками страви. Однією з них є салат з крабових паличок. Інгредієнти для цього салату можна викласти шарами в салатницю і полити соусом, а можна все змішати заздалегідь.
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Салат з крабових паличок
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Перед приготування салату розморозьте крабові палички (наприклад, на ніч у холодильнику).
- Очистіть їх від фольги та наріжте.
- Відваріть рис у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Викладіть його на дно салатниці.
- Зваріть круто яйця, очистіть їх і наріжте кубиками.
- Приготуйте соус, змішавши інгредієнти та приправивши сіллю та перцем.
- Розкладіть інгредієнти один за одним і збризніть соусом, наприклад, у такому порядку знизу: рис, нарізана червона цибуля (посипана сіллю), відціджена кукурудза, огірок (очищений і нарізаний), редис, яйця, крабові палички.
- Полийте соусом і прикрасьте кропом.
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