Для того, щоб сповна насолодитися Новим роком, слід добре підготуватися і не забути про улюблені вже роками страви. Однією з них є салат з крабових паличок. Інгредієнти для цього салату можна викласти шарами в салатницю і полити соусом, а можна все змішати заздалегідь.

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Салат з крабових паличок

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Перед приготування салату розморозьте крабові палички (наприклад, на ніч у холодильнику).
  2. Очистіть їх від фольги та наріжте.
  3. Відваріть рис у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Викладіть його на дно салатниці.
  4. Зваріть круто яйця, очистіть їх і наріжте кубиками.
  5. Приготуйте соус, змішавши інгредієнти та приправивши сіллю та перцем.
  6. Розкладіть інгредієнти один за одним і збризніть соусом, наприклад, у такому порядку знизу: рис, нарізана червона цибуля (посипана сіллю), відціджена кукурудза, огірок (очищений і нарізаний), редис, яйця, крабові палички.
  7. Полийте соусом і прикрасьте кропом.

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