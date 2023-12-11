Для того, щоб сповна насолодитися Новим роком, слід добре підготуватися і не забути про улюблені вже роками страви. Однією з них є салат з крабових паличок. Інгредієнти для цього салату можна викласти шарами в салатницю і полити соусом, а можна все змішати заздалегідь.

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Салат з крабових паличок

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 100 грамів рису;

– 3 яйця;

– 1 банка кукурудзи;

– 1 маленька червона цибулина;

– 200 грамів огірків;

– кріп для декору.

Для соусу:

– 3 столові ложки майонезу;

– 3 столові ложки натурального йогурту;

– 1 столова ложка вершків;

– 1 чайна ложка гірчиці.

Приготування:

Перед приготування салату розморозьте крабові палички (наприклад, на ніч у холодильнику). Очистіть їх від фольги та наріжте. Відваріть рис у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Викладіть його на дно салатниці. Зваріть круто яйця, очистіть їх і наріжте кубиками. Приготуйте соус, змішавши інгредієнти та приправивши сіллю та перцем. Розкладіть інгредієнти один за одним і збризніть соусом, наприклад, у такому порядку знизу: рис, нарізана червона цибуля (посипана сіллю), відціджена кукурудза, огірок (очищений і нарізаний), редис, яйця, крабові палички. Полийте соусом і прикрасьте кропом.

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