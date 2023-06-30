Приготовані таким способом кабачки виходять просто неймовірними. Найкраще їсти відразу з духовки – теплими та свіжими вони смакують найбільше.
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Рецепт кабачків у духовці
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Раз – і готово / Фото unsplash
Приготування:
- Кабачок помийте і розріжте поздовж на кілька шматків.
- У мисці змішайте оливкову олію, паприку, трави, дрібку солі та перець.
- З'єднайте кабачки з маринадом і залиште на 25 хвилин.
- Викладіть овочі на деко, застелене папером для випічки.
- Випікайте все 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.