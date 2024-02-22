Тетеря готується з пшона. Для заправки можна також взяти масло і за бажанням додати часник, підсмажену до золотистого кольору цибулю, свіжий кріп, зелену цибулю, домашній сир, чи терту моркву.
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Тетеря
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Пшоно дуже добре помийте, залийте двома склянками води та готуйте в закритому горщику на маленькому вогні 25 хвилин після закипання.
- Гречане борошно залийте двома склянками води та розколотіть до рідкого тіста, як на млинці.
- До приготованого пшона в горщик додайте гречане тісто, вимішайте, закрийте горщик і готуйте на маленькому вогні ще 15 хвилин.
- Готову тетерю заправте олією. ЇЇ можна подавати зі шпундрою, свіжими та тушкованими овочами, зеленню, м'ясом та рибою.