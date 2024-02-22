Тетеря готується з пшона. Для заправки можна також взяти масло і за бажанням додати часник, підсмажену до золотистого кольору цибулю, свіжий кріп, зелену цибулю, домашній сир, чи терту моркву.

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Тетеря

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка пшона;

– 1 склянка гречаного борошна;

– 50 мілілітрів олії;

– 4 склянки води;

– зелень, сіль до смаку.

Приготування:

Пшоно дуже добре помийте, залийте двома склянками води та готуйте в закритому горщику на маленькому вогні 25 хвилин після закипання. Гречане борошно залийте двома склянками води та розколотіть до рідкого тіста, як на млинці. До приготованого пшона в горщик додайте гречане тісто, вимішайте, закрийте горщик і готуйте на маленькому вогні ще 15 хвилин. Готову тетерю заправте олією. ЇЇ можна подавати зі шпундрою, свіжими та тушкованими овочами, зеленню, м'ясом та рибою.

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