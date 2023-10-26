Шпундра – древнее блюдо украинской кухни, которое готовят из свеклы или свекловичного кваса и свиных ребрышек. Если вы впервые столкнулись с ней, обязательно воспользуйтесь возможностью и приготовьте дома для родных.
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Рецепт шпундры
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Свинину нарезаем острым ножом по одному ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим до румяности, затем складываем в форму для запекания.
- Далее жарим лук, нарезанный полукольцами, добавляем его к мясу.
- Свекла очищаем и режем на 6 – 8 кусочков, добавляем к мясу.
- Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем блюдо.
- ️Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Закрываем фольгой и запекаем 2 – 3 часа.
- Готовое блюдо выложите на порционные тарелки и подавайте с отварным картофелем.
Приятного аппетита!