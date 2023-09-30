Яблучний пиріг – популярний варіант домашньоївипічки, який хоч раз та готував кожен. У нас є цікавий рецепт солодкого десерту з подвійною скоринкою, який тане в роті.

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Подавайте таку домашню випічкудо буденного чи святкового столу, беріть ізсобою на роботу чи частуйте друзів на відпочинку на природі.

Рецепт яблучного пирога

Час: 4 години

4 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 склянки борошна;

– 1 склянка холодного вершкового масла;

– 1 чайна ложка солі;

– 9 – 10 яблук;

– ½ склянки цукру;

– ¼ склянки борошна;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– сіль;

– 2 столові ложки вершкового масла нарізаного кубиками.

Приготування:

Пальцями змішуємо разом борошно, натерте на тертці масло та сіль у великій мисці. Розминаємо все доки масло добре не з'єднається. Поступово вливаємо 2 – 4 столові ложки дуже холодної води в суміш, вимішуючи, додаючи воду, поки тісто не стане однорідним.

Перекладіть тісто на злегка присипану борошном робочу поверхню, вимішуйте, поки не утвориться гладка куля. Розділіть тісто навпіл і сформуйте 2 кульки. Оберніть кожну харчовою плівкою. Охолоджуйте принаймні 2 години або до ночі в холодильнику.

Дістаємо одну частину тіста та кладемо на злегка присипану борошном робочу поверхню. Даємо постояти при кімнатній температурі, поки трохи не розм'якне, приблизно 5 хвилин.

Посипаємо борошном та розкачуємо в коло. Обережно перекладаємо тісто в скляну форму для пирога. Охолоджуємо в холодильнику.

Розігріваємо духовку до 200 – 210 градусів.

Для начинки змішуємо очищені та нарізані довільними шматочками яблука, присипаємо цукром, борошном, сіллю та меленою корицею. Ложкою викладаємо суміш у підготовлений пиріг, викладаємо на яблука кубики масла.

Дістаємо інший шматочк тіста, залишаємо його "відпочити" на 5 хвилин та розкачуємо. Нарізаємо тісто на 12 смужок.

Розкладіть смужки у формі решітки поверх начинки. Загніть краї тіста вниз і зімніть пальцями або виделкою.

Випікаємо пиріг в розігрітій духовці 15 хвилин. Зменште температуру духовки до 180 градусів та продовжуйте випікати ще 45 хвилин. Нещільно накрийте алюмінієвою фольгою, щоб запобігти надмірному підрум’яненню.

Продовжуйте випікати, поки сік не стане густим і пухирчастим, скоринка не стане золотисто-коричневою, а яблука не стануть м’якими – приблизно 30 хвилин. Перекладіть пиріг на решітку та остудіть принаймні 1 годину.

Смачного!

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