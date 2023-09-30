Яблучний пиріг – популярний варіант домашньоївипічки, який хоч раз та готував кожен. У нас є цікавий рецепт солодкого десерту з подвійною скоринкою, який тане в роті.

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Подавайте таку домашню випічкудо буденного чи святкового столу, беріть ізсобою на роботу чи частуйте друзів на відпочинку на природі.

Рецепт яблучного пирога

  • Час: 4 години
  • Порції: 6

Приготування:

  • Пальцями змішуємо разом борошно, натерте на тертці масло та сіль у великій мисці. Розминаємо все доки масло добре не з'єднається. Поступово вливаємо 2 – 4 столові ложки дуже холодної води в суміш, вимішуючи, додаючи воду, поки тісто не стане однорідним.
  • Перекладіть тісто на злегка присипану борошном робочу поверхню, вимішуйте, поки не утвориться гладка куля. Розділіть тісто навпіл і сформуйте 2 кульки. Оберніть кожну харчовою плівкою. Охолоджуйте принаймні 2 години або до ночі в холодильнику.
  • Дістаємо одну частину тіста та кладемо на злегка присипану борошном робочу поверхню. Даємо постояти при кімнатній температурі, поки трохи не розм'якне, приблизно 5 хвилин.
  • Посипаємо борошном та розкачуємо в коло. Обережно перекладаємо тісто в скляну форму для пирога. Охолоджуємо в холодильнику.
  • Розігріваємо духовку до 200 – 210 градусів.
  • Для начинки змішуємо очищені та нарізані довільними шматочками яблука, присипаємо цукром, борошном, сіллю та меленою корицею. Ложкою викладаємо суміш у підготовлений пиріг, викладаємо на яблука кубики масла.
  • Дістаємо інший шматочк тіста, залишаємо його "відпочити" на 5 хвилин та розкачуємо. Нарізаємо тісто на 12 смужок.
  • Розкладіть смужки у формі решітки поверх начинки. Загніть краї тіста вниз і зімніть пальцями або виделкою.
  • Випікаємо пиріг в розігрітій духовці 15 хвилин. Зменште температуру духовки до 180 градусів та продовжуйте випікати ще 45 хвилин. Нещільно накрийте алюмінієвою фольгою, щоб запобігти надмірному підрум’яненню.
  • Продовжуйте випікати, поки сік не стане густим і пухирчастим, скоринка не стане золотисто-коричневою, а яблука не стануть м’якими – приблизно 30 хвилин. Перекладіть пиріг на решітку та остудіть принаймні 1 годину.

Смачного!