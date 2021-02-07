Мало таких людей, которые не знают, что такое "картошка по-деревенски". Это блюдо известно во всем мире, его готовят в различных ресторанах и фастфудах. Однако, не всем известно, что это блюдо является сугубо украинским произведением и называется "картошкой по-улановски".

Придумала рецепт "картошки по-улановски" винничанка Глафира Дорош. За это в 1965 году ее наградили советским орденом. Глафиру приглашали работать в рестораны Москвы, но она осталась в своей родной деревне Уланов.

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Как женщина придумала рецепт

Глафира работала в колхозной столовой.

Однажды она готовила фаршированную мясом картошку, но ей не хватило фарша.

Тогда женщина разрезала картофель на 4 части и бросила в масло жариться.

Потом решила еще и полить картошку чесночным соусом для пирожков с горохом.

Рецепт настолько всем понравился, что его часто готовили для трактористов, работавших в поле.

Как прославилась "картошка по-улановски"

Из Москвы прислали журналиста газеты "Известия" с партийным заданием написать критический материал о Винницкой области. В это время плохое слово в центральной прессе означало увольнение. Понимая это, областное руководство ублажало журналиста как могло.

Его повезли в показательный колхоз в селе Уланов. Там его угощала Глафира Дорош. После этого в газете вышла лишь коротенькая заметка о "картошке по-улановски". Это коренным образом изменило жизнь деревенской кухарки.

Со всего союза Глафира получала письма с просьбой прислать рецепт. Женщина не успевала всем отписывать, поэтому просила помощи у односельчан. В знак признательности повариха получала подарки, в частности, отрезы ткани и сувениры.



Глафира Дорош, придумавшая рецепт "картошки по-деревенски" / Фото vkt

Как приготовить "картошку по-улановски"

Рецепт довольно прост: