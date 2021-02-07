Мало є таких, хто не знає, що таке "картопля по-селянськи". Ця страва відома в усьому світі, її готують у різних ресторанах і фастфудах. Однак, не всім відомо, що це блюдо є суто українським витвором і називається "картоплею по-уланівськи".

Придумала рецепт "картоплі по-уланівськи" вінничанка Глафіра Дорош. За це у 1965 році її нагородили радянським орденом. Глафіру запрошували працювати у ресторани Москви, але вона залишилася у своєму рідному селі Уланів.

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Як жінка придумала рецепт

Глафіра працювала в колгоспній їдальні.

Одного разу вона готувала фаршировану м’ясом картоплю, але їй не вистачило фаршу.

Тоді жінка розрізала картоплю на 4 частини і кинула в олію смажитися.

Потім вирішила ще й полити картоплю часниковим соусом для пиріжків із горохом.

Рецепт настільки всім сподобався, що його часто готували для трактористів, які працювали в полі.

Як прославилася "картопля по-уланівськи"

З Москви прислали журналіста газети "Известия" із партійним завданням написати критичний матеріал про Вінницьку область. В цей час погане слово у центральній пресі означало звільнення. Розуміючи це, обласне керівництво догоджало журналісту як могло.

Його повезли у показовий колгосп в селі Уланів. Там його пригощала Глафіра Дорош. Після цього в газеті вийшла лише коротенька замітка про "картоплю по-уланівськи". Це докорінно змінило життя сільської кухарки.

З усього союзу Глафіра отримувала листи з проханням надіслати рецепт. Жінка не встигала всім відписувати, тож просила допомоги в односельців. У знак вдячності кухарка отримувала подарунки, зокрема, відрізи тканини та сувеніри.



Глафіра Дорош, яка придумала рецепт "картоплі по-селянськи" / Фото vkt

Як приготувати "картоплю по-уланівськи"

Рецепт доволі простий: