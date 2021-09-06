Вкусный компот из желтой алычи на зиму: рецепт с косточками

В разгар сезона, приготовьте вкусный компот из алычи на зиму, но не забывайте, что его нужно употребить в течение 6 месяцев. Компот из алычи готовится с косточками, поэтому процесс приготовления заготовки займет у вас минимум времени.

Зимой хочется попробовать ароматными летними компотами. Один из наших фаворитов – это компот из алычи. Он быстрый и легкий в приготовлении, не требует особых кулинарных навыков.

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Рецепт компота из алычи

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 1



Компот из алычи / Фото Рецепты

– 1 кг алычи;– 150 г сахара;– 3 л воды;– на кончике ножа немного лимонной кислоты.

Приготовление:

Тщательно простерилизуйте банки для закручивания компота из алычи.



Компот из алычи / Фото Рецепты

Помойте алычу, просушите ее на полотенце.

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Наполните банку алычой на 1/3.



Компот из алычи / Фото Рецепты

Всыпьте лимонной кислоты и сахара.



Компот из алычи / Фото Рецепты

Воду вскипятите и тонкой струйкой влейте в банку с алычой.

Закройте компот крышкой, переверните верх дном и укутайте теплым полотенцем.



Компот из алычи / Фото Рецепты

Оставьте компот из алычи остыть при комнатной температуре.

Храните компот в темном и прохладном месте в течение 6 месяцев. Приятного аппетита!

Также из алычи можно приготовить вкусное варенье, или пикантный соус к мясу – ткемали, который понравится всей вашей семье.