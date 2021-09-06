Вкусный компот из желтой алычи на зиму: рецепт с косточками
Источник:Рецепты
В разгар сезона, приготовьте вкусный компот из алычи на зиму, но не забывайте, что его нужно употребить в течение 6 месяцев. Компот из алычи готовится с косточками, поэтому процесс приготовления заготовки займет у вас минимум времени.
Зимой хочется попробовать ароматными летними компотами. Один из наших фаворитов – это компот из алычи. Он быстрый и легкий в приготовлении, не требует особых кулинарных навыков.
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Рецепт компота из алычи
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Компот из алычи / Фото Рецепты
– 1 кг алычи;
– 150 г сахара;
– 3 л воды;
– на кончике ножа немного лимонной кислоты.
Приготовление:
- Тщательно простерилизуйте банки для закручивания компота из алычи.
Компот из алычи / Фото Рецепты
- Помойте алычу, просушите ее на полотенце.
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- Наполните банку алычой на 1/3.
Компот из алычи / Фото Рецепты
- Всыпьте лимонной кислоты и сахара.
Компот из алычи / Фото Рецепты
- Воду вскипятите и тонкой струйкой влейте в банку с алычой.
- Закройте компот крышкой, переверните верх дном и укутайте теплым полотенцем.
Компот из алычи / Фото Рецепты
- Оставьте компот из алычи остыть при комнатной температуре.
- Храните компот в темном и прохладном месте в течение 6 месяцев. Приятного аппетита!
Также из алычи можно приготовить вкусное варенье, или пикантный соус к мясу – ткемали, который понравится всей вашей семье.