Взимку хочеться посмакувати ароматними літніми компотами. Один з наших фаворитів – це компот з аличі. Він швидкий та легкий у приготуванні, не потребує особливих кулінарних навичок.

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Рецепт компоту з аличі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1


Компот з аличі / Фото Рецепти

Приготування:

  1. Ретельно простерилізуйте банки для закручування компоту з аличі.


Компот з аличі / Фото Рецепти

  1. Помийте аличу, просушіть її на рушнику.

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  1. Наповніть банку аличею на 1/3.


Компот з аличі / Фото Рецепти

  1. Всипте лимонної кислоти та цукру.


Компот з аличі / Фото Рецепти

  1. Воду закип'ятіть та тонкою цівкою влийте в банку з аличею.
  1. Закрийте компот кришкою, переверніть верх дном та вкутайте теплим рушником.


Компот з аличі / Фото Рецепти

  1. Залишіть компот з аличі охолонути при кімнатній температурі.
  1. Зберігайте компот в темному та прохолодному місці протягом 6 місяців. Смачного!

Також з аличі можна приготувати смачне варення, або пікантний соус до м'яса – ткемалі, який сподобається всій вашій родині.