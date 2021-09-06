Зимой хочется попробовать ароматными летними компотами. Один из наших фаворитов – это компот из алычи. Он быстрый и легкий в приготовлении, не требует особых кулинарных навыков.

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Рецепт компота из алычи

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1


Компот из алычи / Фото Рецепты

Приготовление:

  1. Тщательно простерилизуйте банки для закручивания компота из алычи.


Компот из алычи / Фото Рецепты

  1. Помойте алычу, просушите ее на полотенце.

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  1. Наполните банку алычой на 1/3.


Компот из алычи / Фото Рецепты

  1. Всыпьте лимонной кислоты и сахара.


Компот из алычи / Фото Рецепты

  1. Воду вскипятите и тонкой струйкой влейте в банку с алычой.
  1. Закройте компот крышкой, переверните верх дном и укутайте теплым полотенцем.


Компот из алычи / Фото Рецепты

  1. Оставьте компот из алычи остыть при комнатной температуре.
  1. Храните компот в темном и прохладном месте в течение 6 месяцев. Приятного аппетита!

Также из алычи можно приготовить вкусное варенье, или пикантный соус к мясу – ткемали, который понравится всей вашей семье.