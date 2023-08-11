Шулики, или ломанцы – традиционное блюдо наших предков, которое они подавали на Маковия. Чтобы восстановить древние рецепты и традиции, попробуйте приготовить этот десерт дома для родных и близких.

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Рецепт шуликов (ломанцев) с маком

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 75 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 100 граммов сметаны;

– 1 кровати мака;

– половина чайной ложки разрыхлителя;

– щепотка тмина;

– щепотка соли.

Для макового соуса:

– 100 граммов мака;

– 250 граммов молока;

– 2 ложки меда;

– 1 чайная ложка молотой корицы.

Приготовление:

Для теста высыпьте в миску муку и добавьте разрыхлитель, щепотку тмина, щепотку соли, мак и 100 граммов сахара. Перемешайте сухие ингредиенты венчиком.

Положите в тесто 75 г сливочного масла и перетрите руками до состояния масляной крошки.

Затем вбейте в миску яйцо и добавьте сметаны. Замесите тугое тесто. Разогрейте духовку до 185 градусов.

Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента толщиной примерно 3 миллиметра. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой духовке до золотистого цвета.

Для макового соуса в глубокой сковороде соедините мак с молоком. Добавьте мед и корицу. Прогрейте на маленьком огне 7 – 10 минут помешивая.

Готовый корж поломайте руками на случайные кусочки, выложите в тарелку и полейте соусом. Сразу подавайте с теплым молоком или чаем.

Приятного аппетита!

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