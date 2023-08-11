Шулики, или ломанцы – традиционное блюдо наших предков, которое они подавали на Маковия. Чтобы восстановить древние рецепты и традиции, попробуйте приготовить этот десерт дома для родных и близких.
Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами
Рецепт шуликов (ломанцев) с маком
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Для теста высыпьте в миску муку и добавьте разрыхлитель, щепотку тмина, щепотку соли, мак и 100 граммов сахара. Перемешайте сухие ингредиенты венчиком.
- Положите в тесто 75 г сливочного масла и перетрите руками до состояния масляной крошки.
- Затем вбейте в миску яйцо и добавьте сметаны. Замесите тугое тесто. Разогрейте духовку до 185 градусов.
- Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента толщиной примерно 3 миллиметра. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой духовке до золотистого цвета.
- Для макового соуса в глубокой сковороде соедините мак с молоком. Добавьте мед и корицу. Прогрейте на маленьком огне 7 – 10 минут помешивая.
- Готовый корж поломайте руками на случайные кусочки, выложите в тарелку и полейте соусом. Сразу подавайте с теплым молоком или чаем.
Приятного аппетита!