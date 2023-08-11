Шулики, або ламанці – традиційна страва наших предків, яку вони подавали на Маковія. Щоб відновити давні рецепти та традиції, спробуйте також приготувати цей десерт вдома для рідних і близьких.
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Рецепт шуликів (ламанців) з маком
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для тіста висипте у миску борошно та додайте розпушувач, дрібку кмину, дрібку солі, мак і 100 грамів цукру. Перемішайте сухі інгредієнти віничком.
- Покладіть у тісто 75 грамів вершкового масла та перетріть руками до стану масляної крихти.
- Далі вбийте у миску яйце та додайте сметани. Замісіть туге тісто. Розігрійте духовку до температури 185 градусів.
- Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту товщиною приблизно 3 міліметри. Зробіть багато проколів виделкою та випікайте 15 хвилин у розігрітій духовці до золотавого кольору.
- Для макового соусу у глибокій сковорідці з’єднайте мак з молоком. Додайте мед та корицю. Прогрійте на невеликому вогні 7 – 10 хвилин, помішуючи.
- Готовий корж поламайте руками на довільні шматочки, викладіть у тарілку та полийте соусом. Одразу подавайте із теплим молоком або чаєм.
Смачного!