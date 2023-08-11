Шулики, або ламанці – традиційна страва наших предків, яку вони подавали на Маковія. Щоб відновити давні рецепти та традиції, спробуйте також приготувати цей десерт вдома для рідних і близьких.

Читайте також Апетитний курячий шашлик – хіт літнього сезону: як його приготувати з овочами

Рецепт шуликів (ламанців) з маком

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 75 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 100 грамів сметани;

– 1 ложка маку;

– половина чайної ложки розпушувача;

– дрібка кмину;

– дрібка солі.

Для макового соусу:

– 100 грамів маку;

– 250 грамів молока;

– 2 ложки меду;

– 1 чайна ложка меленої кориці.

Приготування:

Для тіста висипте у миску борошно та додайте розпушувач, дрібку кмину, дрібку солі, мак і 100 грамів цукру. Перемішайте сухі інгредієнти віничком.

Покладіть у тісто 75 грамів вершкового масла та перетріть руками до стану масляної крихти.

Далі вбийте у миску яйце та додайте сметани. Замісіть туге тісто. Розігрійте духовку до температури 185 градусів.

Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту товщиною приблизно 3 міліметри. Зробіть багато проколів виделкою та випікайте 15 хвилин у розігрітій духовці до золотавого кольору.

Для макового соусу у глибокій сковорідці з’єднайте мак з молоком. Додайте мед та корицю. Прогрійте на невеликому вогні 7 – 10 хвилин, помішуючи.

Готовий корж поламайте руками на довільні шматочки, викладіть у тарілку та полийте соусом. Одразу подавайте із теплим молоком або чаєм.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати сушені яблука на зиму.