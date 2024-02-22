Малиновий або будь-який інший фруктовий мус – ідеальне доповнення до млинців з морозивом і навіть тортів. Збережіть собі цей рецепт, адже одного дня він точно вам знадобиться.

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Рецепт мусу з малини

Час: 40 хвилин
Порцій: 4

Приготування:

  1. Малину кладемо у каструлю, додаємо воду та нагріваємо на повільному вогні. Не забуваємо постійно помішувати.
  2. Додаємо цукор та продовжуємо готувати.
  3. Мус готовий тоді, коли стане густим.
  4. Після готовності даємо мусу охолонути та використовуємо до десертів та млинців.

Смачного!