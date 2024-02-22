Малиновий або будь-який інший фруктовий мус – ідеальне доповнення до млинців з морозивом і навіть тортів. Збережіть собі цей рецепт, адже одного дня він точно вам знадобиться.
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Рецепт мусу з малини
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Малину кладемо у каструлю, додаємо воду та нагріваємо на повільному вогні. Не забуваємо постійно помішувати.
- Додаємо цукор та продовжуємо готувати.
- Мус готовий тоді, коли стане густим.
- Після готовності даємо мусу охолонути та використовуємо до десертів та млинців.
Смачного!