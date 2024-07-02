Этот напиток является любимым среди многих ценителей домашних настоек. Сочные вишни, настоянные на алкоголе, создают идеальный баланс между сладостью и легкой кислинкой.

К теме Для праздничного стола и встречи с друзьями: простой рецепт вишневой наливки: простой рецепт вишневой наливки

Вишневая наливка

  • Время: 2 месяца
  • Порций: 1 – 2 литра

Приготовление:

  1. Промойте вишню и переберите ее. Удалять косточки необязательно.
  2. Выложите вишню в чистую трехлитровую банку. Наполните банку ягодой до самого верха.
  3. Высыпьте в трехлитровую банку полный стакан сахара.
  4. Чтобы сахар лучше распределился в банке, слегка встряхните ее.
  5. Налейте в банку с вишней водку. Ее нужно наливать по края банки. По желанию можете заменить водку спиртом или самогоном.
  6. Закройте банку с наливкой крышкой и несколько раз переверните ее вверх дном, чтобы сахар растворился в водке. Эту процедуру нужно будет повторять в течение ближайших двух – трех дней.
  7. Настаивание. Поставьте банку в темное место и оставьте при комнатной температуре на два месяца.
  8. Готовую наливку подавайте в холодном виде.