Этот напиток является любимым среди многих ценителей домашних настоек. Сочные вишни, настоянные на алкоголе, создают идеальный баланс между сладостью и легкой кислинкой.
К теме Для праздничного стола и встречи с друзьями: простой рецепт вишневой наливки: простой рецепт вишневой наливки
Вишневая наливка
- Время: 2 месяца
- Порций: 1 – 2 литра
Приготовление:
- Промойте вишню и переберите ее. Удалять косточки необязательно.
- Выложите вишню в чистую трехлитровую банку. Наполните банку ягодой до самого верха.
- Высыпьте в трехлитровую банку полный стакан сахара.
- Чтобы сахар лучше распределился в банке, слегка встряхните ее.
- Налейте в банку с вишней водку. Ее нужно наливать по края банки. По желанию можете заменить водку спиртом или самогоном.
- Закройте банку с наливкой крышкой и несколько раз переверните ее вверх дном, чтобы сахар растворился в водке. Эту процедуру нужно будет повторять в течение ближайших двух – трех дней.
- Настаивание. Поставьте банку в темное место и оставьте при комнатной температуре на два месяца.
- Готовую наливку подавайте в холодном виде.