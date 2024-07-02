Цей напій є улюбленим серед багатьох поціновувачів домашніх настоянок. Соковиті вишні, настояні на алкоголі, створюють ідеальний баланс між солодкістю та легкою кислинкою.
До теми Для святкового столу та зустрічі з друзями: простий рецепт вишневої наливки
Вишнева наливка
- Час: 2 місяці
- Порцій: 1 – 2 літри
Приготування:
- Промийте вишню і переберіть її. Видаляти кісточки необов'язково.
- Викладіть вишню в чисту трилітрову банку. Наповніть банку ягодою до самого верху.
- Висипте в трилітрову банку повну склянку цукру.
- Щоб цукор краще розподілився в банці, злегка струсіть її.
- Налийте в банку з вишнею горілку. Її потрібно наливати по вінця банки. За бажанням можете замінити горілку спиртом або самогоном.
- Закрийте банку з наливкою кришкою і кілька разів переверніть її догори дном, щоб цукор розчинився в горілці. Цю процедуру потрібно буде повторювати протягом найближчих двох – трьох днів.
- Настоювання. Поставте банку в темне місце і залиште за кімнатної температури на два місяці.
- Готову наливку подавайте в холодному вигляді.