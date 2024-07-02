Цей напій є улюбленим серед багатьох поціновувачів домашніх настоянок. Соковиті вишні, настояні на алкоголі, створюють ідеальний баланс між солодкістю та легкою кислинкою.

До теми Для святкового столу та зустрічі з друзями: простий рецепт вишневої наливки

Вишнева наливка

Час : 2 місяці

: 2 місяці Порцій: 1 – 2 літри

Інгредієнти:

– 2 – 2,5 літри вишні;

_ 300 грамів цукру;

– 1 літр горілки.

Приготування:

Промийте вишню і переберіть її. Видаляти кісточки необов'язково. Викладіть вишню в чисту трилітрову банку. Наповніть банку ягодою до самого верху. Висипте в трилітрову банку повну склянку цукру. Щоб цукор краще розподілився в банці, злегка струсіть її. Налийте в банку з вишнею горілку. Її потрібно наливати по вінця банки. За бажанням можете замінити горілку спиртом або самогоном. Закрийте банку з наливкою кришкою і кілька разів переверніть її догори дном, щоб цукор розчинився в горілці. Цю процедуру потрібно буде повторювати протягом найближчих двох – трьох днів. Настоювання. Поставте банку в темне місце і залиште за кімнатної температури на два місяці. Готову наливку подавайте в холодному вигляді.

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