Щоб доповнити святковий стіл на Геловін, спробуйте тематичну піцу. Прикрасьте її привидами з сиру, чи оберіть сир з чорнилами каракатиці, щоб вирізати моторошну мордочку.

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Піца на Геловін

  • Час: 20 хвилин

  • Порції: 2

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Викладіть готовий корж для піци на деко, змастіть соусом.
  • Натріть твердий сир на грубій тертці та викладіть ковбасу.
  • Використовуйте формочку для печива у формі привида, щоб нарізати скибочки сиру, з оливок зробіть очі. Не викладайте на піцу одразу.
  • Випікайте піцу 10 хвилин, щоб сир розтопився.
  • Дістаньте піцу з духовки і прикрасьте її сиром-привидом. Знову поставте піцу в духовку ще на 3 хвилини.

Смачного!