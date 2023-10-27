Щоб доповнити святковий стіл на Геловін, спробуйте тематичну піцу. Прикрасьте її привидами з сиру, чи оберіть сир з чорнилами каракатиці, щоб вирізати моторошну мордочку.
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Піца на Геловін
Час: 20 хвилин
Порції: 2
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Викладіть готовий корж для піци на деко, змастіть соусом.
- Натріть твердий сир на грубій тертці та викладіть ковбасу.
- Використовуйте формочку для печива у формі привида, щоб нарізати скибочки сиру, з оливок зробіть очі. Не викладайте на піцу одразу.
- Випікайте піцу 10 хвилин, щоб сир розтопився.
- Дістаньте піцу з духовки і прикрасьте її сиром-привидом. Знову поставте піцу в духовку ще на 3 хвилини.
Смачного!