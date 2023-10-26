Шпундра – давня страва української кухні, яку готують з буряка чи бурякового квасу та свинячих реберець. Якщо сьогодні ви вперше зіткнулися з нею, обов’язково скористайтеся можливістю та приготуйте вдома для рідних.
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Рецепт шпундри
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- ️Свинину нарізаємо гострим ножем по одному ребру. Кожен шматочок обвалюємо у борошні і смажимо до рум’яності, потім складаємо у форму для запікання.
- ️Далі смажимо цибулю, нарізану півкільцями, додаємо її до м’яса.
- ️Буряк очищуємо і ріжемо на 6 – 8 шматочків, додаємо до м’яса.
- ️Змішуємо вино, спеції, гірчицю і апельсиновий сік, додаємо 100 мілілітрів води і заливаємо страву.
- ️Зверху викладаємо чебрець, хрін і часник, розрізаний навпіл. Закриваємо фольгою і запікаємо 2 – 3 години.
- ️Готову страву викладіть на порційні тарілки та подавайте з відвареною картоплею.
Смачного!