Зберіть всю родину за обіднім столом та почастуйте наваристим зеленим борщем за давнім рецептом наших бабусь.
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Цей рецепт зеленого борщу зі щавлем стане родзинкою вашого столу.
Рецепт зеленого борщу
- Час: 2 години
- Порції: 8
Приготування:
- Набираємо воду у каструлю, кладемо м’ясо, ставимо на середній вогонь, варимо до готовності м’яса. Щоб бульйон для борщу був прозорий – збираємо піну.
- Нарізаємо шматочками картоплю, моркву. Кидаємо у бульйон, що кипить, овочі та цілу цибулину. Продовжуємо варити до готовності овочів.
- Нарізаємо сало кубиками й обсмажуємо до шкварок. Нарізаємо кріп дрібно, та промиваємо пшоно. В миску складаємо пшоно, кріп, шкварки. Перетираємо все в блендері, або руками через сито. Додаємо перетерту затірку до борщу, продовжуємо варити 15 хвилин.
- Нарізаємо щавель, додаємо та проварюємо 5 хвилин.
- Наприкінці нарізаємо відварені яйця кубиком, додаємо до борщу разом зі спеціями. Вимикаємо вогонь і даємо трішки настоятись. Зелений борщ можна подавати зі сметаною.
Смачного!