Гарбузовий тирамісу – саме той варіант солодкого десерту, який ідеально доповнить осінній стіл. Спробуйте такий варіант італійського десерту та ви будете приємно здивовані.
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Рецепт гарбузового тирамісу
Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- Очищений гарбуз нарізаємо невеликими кубиками та запікаємо до м'якості при 200 градусах 30 – 60 хвилин (залежить від сорту гарбуза). Даємо охолонути та пробиваємо блендером до стану пюре. ⠀
- Готуємо каву, за бажанням додаємо осінні спеції (кориця, імбир, мускатний горіх, кардамон, гвоздика), перемішуємо та даємо охолонути.
- Для крему сир маскарпоне/крем-сир, цукрову пудру та вершки збиваємо міксером до загущення. Додаємо гарбузове пюре і перемішуємо до однорідності.
- Печиво занурюємо в охолоджену каву на декілька секунд і викладаємо у форму рівним шаром.
- Зверху покриваємо половиною крему, знову кладемо шар просоченого печива і покриваємо шаром крему, що залишився.
- Прибираємо у холодильник на декілька годин. Перед подачею посипаємо корицею.
Смачного!