Гарбузовий тирамісу – саме той варіант солодкого десерту, який ідеально доповнить осінній стіл. Спробуйте такий варіант італійського десерту та ви будете приємно здивовані.

Читайте також Ідеальне осіннє меню: перші страви, які ви точно захочете повторити

Рецепт гарбузового тирамісу

  • Час: 2 години

  • Порції: 6

Приготування:

  • Очищений гарбуз нарізаємо невеликими кубиками та запікаємо до м'якості при 200 градусах 30 – 60 хвилин (залежить від сорту гарбуза). Даємо охолонути та пробиваємо блендером до стану пюре. ⠀ 
  • Готуємо каву, за бажанням додаємо осінні спеції (кориця, імбир, мускатний горіх, кардамон, гвоздика), перемішуємо та даємо охолонути.
  • Для крему сир маскарпоне/крем-сир, цукрову пудру та вершки збиваємо міксером до загущення. Додаємо гарбузове пюре і перемішуємо до однорідності.
  • Печиво занурюємо в охолоджену каву на декілька секунд і викладаємо у форму рівним шаром.
  • Зверху покриваємо половиною крему, знову кладемо шар просоченого печива і покриваємо шаром крему, що залишився.
  • Прибираємо у холодильник на декілька годин. Перед подачею посипаємо корицею. 

Смачного!