Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як правильно приготувати тирамісу. З цим рецептом у вас точно все вдасться.
Буде смачно Без цукру, масла та борошна: готуємо бюджетне печиво, яке вразить вас своїм смаком
Тирамісу – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Змішайте еспресо і Grand Marnier чи Куантро. Вмочіть половину печива в цю суміш на кілька секунд та щільно викладіть на дно великої скляної форми 20 на 30 сантиметрів.
- Ручним блендером або міксером із силіконовою насадкою збийте маскарпоне з ромом на середній швидкості до однорідності.
- В іншій мисці на водяній бані збийте жовтки та 50 грамів цукру до піни, але не дайте жовткам зваритись. Зніміть і зразу влийте у сирну суміш. Збийте на середній швидкості до однорідності.
- Збийте вершки з ваніллю до середніх піків. Обережно введіть вершки у суміш маскарпоне.
- Чистою насадкою-вінчиком збийте білки з сіллю до піни, збільште швидкість і додайте поступово 50 грамів цукру. Збивайте ще 4 – 5 хвилин до середніх піків та введіть у маскарпоне.
- Рівномірно викладіть половину крему на печиво. Занурте все печиво, що залишилось, у кавову суміш і викладіть зверху на крем, дуже обережно натискаючи, щоб шар був щільним.
- Зверху викладіть ще шар крему, поставте в холодильник, не закриваючи, на 2 – 3 години. Потім через сито посипте десерт гарним шаром какао та поставте в холодильник під плівку на всю ніч.