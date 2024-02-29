Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як правильно приготувати тирамісу. З цим рецептом у вас точно все вдасться.

Буде смачно Без цукру, масла та борошна: готуємо бюджетне печиво, яке вразить вас своїм смаком

Тирамісу – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів дуже міцної кави (еспресо) кімнатної температури;

– 90 мілілітрів лікеру Grand Marnier чи Куантро (можна замінити апельсиновим фрешем);

– 40 – 45 штук печива "дамські пальчики" (савоярді);

– 450 грамів маскарпоне;

– 60 мілілітрів темного рому;

– 4 яйця;

– 100 грамів цукру;

– половина чайної ложки ванільного екстракту;

– 480 мілілітрів жирних вершків;

– дрібка солі;

– какао.

Приготування:

Змішайте еспресо і Grand Marnier чи Куантро. Вмочіть половину печива в цю суміш на кілька секунд та щільно викладіть на дно великої скляної форми 20 на 30 сантиметрів. Ручним блендером або міксером із силіконовою насадкою збийте маскарпоне з ромом на середній швидкості до однорідності. В іншій мисці на водяній бані збийте жовтки та 50 грамів цукру до піни, але не дайте жовткам зваритись. Зніміть і зразу влийте у сирну суміш. Збийте на середній швидкості до однорідності. Збийте вершки з ваніллю до середніх піків. Обережно введіть вершки у суміш маскарпоне. Чистою насадкою-вінчиком збийте білки з сіллю до піни, збільште швидкість і додайте поступово 50 грамів цукру. Збивайте ще 4 – 5 хвилин до середніх піків та введіть у маскарпоне. Рівномірно викладіть половину крему на печиво. Занурте все печиво, що залишилось, у кавову суміш і викладіть зверху на крем, дуже обережно натискаючи, щоб шар був щільним. Зверху викладіть ще шар крему, поставте в холодильник, не закриваючи, на 2 – 3 години. Потім через сито посипте десерт гарним шаром какао та поставте в холодильник під плівку на всю ніч.

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