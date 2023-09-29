Гарбузова каша – ніжне поєднання рису та м'якого гарбуза, завареного на молоці. Такий сніданок можна додатково полити медом, посипати горішками чи подати зі шматочками бекону та яйцем.

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Ми пропонуємо зупинитися на солодкому варіанті каші, адже так вдвічі смачніше. Особливо діткам.

Рецепт гарбузової каші з рисом на молоці

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Чистимо гарбуз від насіння та шкірки, щоб залишився тільки м'якуш. Нарізаємо його невеликими кубиками, перекладаємо у каструлю та вливаємо трішки води.
  • Відправляємо все на сильний вогонь і варимо під кришкою 10 хвилин. Перетворюємо гарбуз на пюре.
  • Заливаємо гарбуз молоком, висипаємо рис, цукор, сіль та варимо приблизно ще 20 хвилин, або поки не буде готовий рис.
  • Коли каша буде готова, додаємо вершкове масло й залишаємо настоюватися.
  • За бажанням поливаємо все медом, посипаємо улюбленими горішками.

Смачного!