Уха – популярный рыбный суп с овощами и специями, который можно готовить как в котле, так и дома в кастрюле. Ее готовят как из голов и хвостов рыбы, так и из кусков рыбного филе.

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24 канал подготовил для вас рецепт ухи из хвостов и голов рыб, которые обычно остаются после филеевки.

Рецепт ухи

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • В большую кастрюлю наливаем 2 литра воды, добавляем все специи и доводим до кипения. Корень сельдерея разрезаем пополам и сразу добавляем в воду со специями.
  • Тщательно моем и чистим все овощи. Морковь нарезаем кружочками, лук – грубыми кусками и добавляем в кастрюлю.
  • Через 15 минут активного кипения достаем из воды сельдерей и лавровый лист. Добавляем в кастрюлю нарезанный кусочками картофель и вынимаем разваренный лук.
  • Выжимаем чеснок до супа. Через 15 минут добавляем к овощам рыбу.
  • Убавляем огонь и варим уху не перемешивая. Через 20 – 25 минут кипения домашняя уха будет готовой. Даем ей настояться 10-15 минут под крышкой.
  • Достаем из супа хвосты и головы рыбы, процеживаем и подаем на стол. Также можно и не процеживать суп.
  • Готовую домашнюю уху посыпаем измельченной зеленью петрушки.

Приятного аппетита!