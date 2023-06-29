Уха – популярный рыбный суп с овощами и специями, который можно готовить как в котле, так и дома в кастрюле. Ее готовят как из голов и хвостов рыбы, так и из кусков рыбного филе.

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24 канал подготовил для вас рецепт ухи из хвостов и голов рыб, которые обычно остаются после филеевки.

Рецепт ухи

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм рыбных хвостов и голов (можно использовать и филе);

– 1 – 2 картофелины;

– 1 морковка;

– корень сельдерея;

– несколько веточек петрушки;

– репчатый лук;

– гвоздика;

– лавровый лист;

– душистый перец;

– молотый кориандр;

– соль;

– 2 – 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

В большую кастрюлю наливаем 2 литра воды, добавляем все специи и доводим до кипения. Корень сельдерея разрезаем пополам и сразу добавляем в воду со специями.

Тщательно моем и чистим все овощи. Морковь нарезаем кружочками, лук – грубыми кусками и добавляем в кастрюлю.

Через 15 минут активного кипения достаем из воды сельдерей и лавровый лист. Добавляем в кастрюлю нарезанный кусочками картофель и вынимаем разваренный лук.

Выжимаем чеснок до супа. Через 15 минут добавляем к овощам рыбу.

Убавляем огонь и варим уху не перемешивая. Через 20 – 25 минут кипения домашняя уха будет готовой. Даем ей настояться 10-15 минут под крышкой.

Достаем из супа хвосты и головы рыбы, процеживаем и подаем на стол. Также можно и не процеживать суп.

Готовую домашнюю уху посыпаем измельченной зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

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