Уха – популярний рибний суп з овочами та спеціями, який можна готувати як в казані, так і вдома в каструлі. Її готують як з голів та хвостів риби, так і з шматків рибного філе.
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24 канал підготував для вас рецепт ухи з хвостів та голів риб, які зазвичай залишаються після філеєювання.
Рецепт ухи
- Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- У велику каструлю наливаємо 2 літри води, додаємо всі спеції та доводимо до кипіння. Корінь селери розрізаємо навпіл та одразу додаємо у воду зі спеціями.
- Ретельно миємо та чистимо всі овочі. Моркву нарізаємо кружечками, цибулю – грубими шматками та додаємо в каструлю.
- Через 15 хвилин активного кипіння дістаємо з води селеру та лавровий лист. Додаємо в каструлю нарізану шматочками картоплю натомість виймаємо розварену цибулю.
- Вичавлюємо часник до супу. Через 15 хвилин додаємо до овочів рибу.
- Зменшуємо вогонь та варимо уху не перемішуючи. Через 20 – 25 хвилин кипіння домашня юшка буде готовою. Даємо їй настоятись 10 – 15 хвилин під кришкою.
- Дістаємо з супу хвости та голови риби, проціджуємо та подаємо до столу. Також можна і не проціджувати суп.
- Готову домашню рибну юшку посипаємо подрібненою зеленню петрушки.
Смачного!