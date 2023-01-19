Закуска из крем-сыра и орехов и сухофруктов – отличная идея к столу. Она получается очень оригинальная и вкусная и просто готовится.
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За базу возьмем крем-сыр, а вдобавок сухофрукты и орехи, которые есть на кухне: фисташки, грецкие орехи, миндаль или лесной орех, изюм, клюква или курага.
Рецепт закуски из крем-сыра и орехов
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Крем-сырь (если делаете его сами) хорошо отжимаем от лишней влаги. Прекрасно, если он полежит у вас под прессом примерно 20 часов. Если берете магазин, то ничего с ним делать не нужно.
- Крем-сырь разминаем вилкой и добавляем в середину 30 граммов мелко порезанных орехов и столько же сухофруктов. Все это выкладываем на пленку, скручиваем колбаску и кладем в холодильник примерно на 4 часа для стабилизации.
- После этого достаем из плёнки и осыпаем измельченными орешками и нарезанными сухофруктами. Можно помогать руками и немного выдавливать посыпку руками. Если времени мало – сразу выкладываем на тарелку.
- Подаем закуску к столу с гренками или крекерами. Особенно вкусно полить медом или с джемом.
Готово!