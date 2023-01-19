Закуска из крем-сыра и орехов и сухофруктов – отличная идея к столу. Она получается очень оригинальная и вкусная и просто готовится.

Читайте также Блюда в стиле Венздей: готовим тартар из говядины.

За базу возьмем крем-сыр, а вдобавок сухофрукты и орехи, которые есть на кухне: фисташки, грецкие орехи, миндаль или лесной орех, изюм, клюква или курага.

Рецепт закуски из крем-сыра и орехов

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов крем-сыра;

– 80 – 100 граммов ассорти орехов;

– 100 граммов сухофруктов.

Приготовление:

Крем-сырь (если делаете его сами) хорошо отжимаем от лишней влаги. Прекрасно, если он полежит у вас под прессом примерно 20 часов. Если берете магазин, то ничего с ним делать не нужно.

Крем-сырь разминаем вилкой и добавляем в середину 30 граммов мелко порезанных орехов и столько же сухофруктов. Все это выкладываем на пленку, скручиваем колбаску и кладем в холодильник примерно на 4 часа для стабилизации.

После этого достаем из плёнки и осыпаем измельченными орешками и нарезанными сухофруктами. Можно помогать руками и немного выдавливать посыпку руками. Если времени мало – сразу выкладываем на тарелку.

Подаем закуску к столу с гренками или крекерами. Особенно вкусно полить медом или с джемом.

Готово!