Владимир Ярославский поделился с читателями на своей странице в инстаграм своими планами и надеждами, относительно заведения Chef's Table. Поскольку в Киеве еще нет ни одного заведения с мировым отличием Мишлен, а Chef's Table отвечает всем современным ресторанным критериям – рестораторы готовы побороться за заветную "звезду".

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На украинском рынке, заведение Владимира и Элеоноры можно считать уникальным, так считают и сами шефы.

В Киеве нет ресторанов со звездами Мишлен — кажется, это не новость. Но теперь у нас есть ресторан, который полностью соответствует этой концепции. Ждем только звезды,

– прокомментировал ресторатор.

В Chef's Table открытая кухня и работают сразу два шеф-повара, они и являются совладельцами заведения.

Элеонора Баранова вошла в число 8 финалистов отборочного тура гастрономического конкурса Bocuse d'or Ukraine. Девушка имеет все шансы, чтобы представлять Украину на международной гастроарене Bocuse d'or European Final 2022.

Владимир убежден, что это единственное место, где вам приготовят то, что вы попросите, не только те блюда, которые входят в сет. Ресторатор утверждает, что другие просто побоялись поражения такой концепции заведения.



Оригинальная презентация блюда из заведения / Фото со страницы Владимира Ярославского

"Здесь готовят при вас и для вас, но так, как это видит шеф. Безо всяких "но". Каждый вечер и каждый сет неповторимы, потому что в процессе шефы экспериментируют и готовят сложные, не поточные блюда. Результат может быть неожиданным, без преувеличений, но в том и уникальность: когда перед вами стакан ручной работы, даже похожий на него будет кардинально другим", – добавил Владимир.

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Элеонора Баранова еще на кулинарном проекте показала судьям шоу, что может совместить типичные азиатские специи с французскими голубями. Кстати крупнейший кулинарный критик шоу Эктор Хименес-Браво был поражен таким блюдом от девушки.



Элеонора Баранова и Владимир Ярославский / Фото со страницы шеф-повара

Открытие Chef's Table состоялось 8 мая 2021 года. По замыслу ресторатора каждый гость заведения может общаться с шеф-поваром, смотреть, как готовят ему блюдо и узнавать от повара полезную информацию по выбору вина, ведь в заведении открытая кухня.