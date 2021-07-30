Владимир Ярославский поделился с читателями на своей странице в инстаграм своими планами и надеждами, относительно заведения Chef's Table. Поскольку в Киеве еще нет ни одного заведения с мировым отличием Мишлен, а Chef's Table отвечает всем современным ресторанным критериям – рестораторы готовы побороться за заветную "звезду".
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На украинском рынке, заведение Владимира и Элеоноры можно считать уникальным, так считают и сами шефы.
В Киеве нет ресторанов со звездами Мишлен — кажется, это не новость. Но теперь у нас есть ресторан, который полностью соответствует этой концепции. Ждем только звезды,
– прокомментировал ресторатор.
В Chef's Table открытая кухня и работают сразу два шеф-повара, они и являются совладельцами заведения.
Владимир убежден, что это единственное место, где вам приготовят то, что вы попросите, не только те блюда, которые входят в сет. Ресторатор утверждает, что другие просто побоялись поражения такой концепции заведения.
Оригинальная презентация блюда из заведения / Фото со страницы Владимира Ярославского
"Здесь готовят при вас и для вас, но так, как это видит шеф. Безо всяких "но". Каждый вечер и каждый сет неповторимы, потому что в процессе шефы экспериментируют и готовят сложные, не поточные блюда. Результат может быть неожиданным, без преувеличений, но в том и уникальность: когда перед вами стакан ручной работы, даже похожий на него будет кардинально другим", – добавил Владимир.
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Элеонора Баранова еще на кулинарном проекте показала судьям шоу, что может совместить типичные азиатские специи с французскими голубями. Кстати крупнейший кулинарный критик шоу Эктор Хименес-Браво был поражен таким блюдом от девушки.
Элеонора Баранова и Владимир Ярославский / Фото со страницы шеф-повара