Володимир Ярославський поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм своїми планами та надіями, щодо закладу Chef’s Table. Оскільки у Києві ще не має жодного закладу зі світовою відзнакою Мішлен, а Chef’s Table відповідає всім сучасним ресторанним критеріям – ресторатори готові поборотися за омріяну "зірку".
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На українському ринку, заклад Володимира та Елеонори можна вважати унікальним, так вважають і самі шефи.
У Києві немає ресторанів із зірками Мішлен — здається, це не новина. Але тепер у нас є ресторан, який цілком відповідає цій концепції. Чекаємо лише на зірки, – прокоментував ресторатор.
У Chef’s Table відкрита кухня та працюють одразу два шеф-кухарі, вони і є співвласниками закладу.
Володимир переконаний, що це єдине місце, де вам приготують те, що ви попросите, не лише ті страви, що входять у сет. Ресторатор стверджує, що інші просто побоялися поразки такої концепції закладу.
Оригінальна презентація страви із закладу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
"Тут готують при вас і для вас, але так, як це бачить шеф. Без жодних "але". Кожен вечір та кожен сет неповторні, бо в процесі шефи експериментують і готують складні, не потокові страви. Результат може бути неочікуваним, без перебільшень, але в тому й унікальність: коли перед вами склянка ручної роботи, навіть схожа на неї буде кардинально іншою, – додав Володимир.
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Елеонора Баранова ще на кулінарному проєкті показала суддям шоу, що може поєднати типові азійські спеції з французькими голубами. До речі найбільший кулінарний критик шоу Ектор Хіменес-Браво був вражений такою стравою від дівчини.
Елеонора Баранова та Володимир Ярославський / Фото з і сторінки шеф-кухаря