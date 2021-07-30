Володимир Ярославський поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм своїми планами та надіями, щодо закладу Chef’s Table. Оскільки у Києві ще не має жодного закладу зі світовою відзнакою Мішлен, а Chef’s Table відповідає всім сучасним ресторанним критеріям – ресторатори готові поборотися за омріяну "зірку".

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На українському ринку, заклад Володимира та Елеонори можна вважати унікальним, так вважають і самі шефи.

У Києві немає ресторанів із зірками Мішлен — здається, це не новина. Але тепер у нас є ресторан, який цілком відповідає цій концепції. Чекаємо лише на зірки, – прокоментував ресторатор.

У Chef’s Table відкрита кухня та працюють одразу два шеф-кухарі, вони і є співвласниками закладу.

Елеонора Баранова увійшла у число 8 фіналістів відбіркового туру гастрономічного конкурсу Bocuse d’Or Ukraine. Дівчина має всі шанси, щоб представляти Україну на міжнародній гастроарені Bocuse d’Or European Final 2022.

Володимир переконаний, що це єдине місце, де вам приготують те, що ви попросите, не лише ті страви, що входять у сет. Ресторатор стверджує, що інші просто побоялися поразки такої концепції закладу.



Оригінальна презентація страви із закладу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

"Тут готують при вас і для вас, але так, як це бачить шеф. Без жодних "але". Кожен вечір та кожен сет неповторні, бо в процесі шефи експериментують і готують складні, не потокові страви. Результат може бути неочікуваним, без перебільшень, але в тому й унікальність: коли перед вами склянка ручної роботи, навіть схожа на неї буде кардинально іншою, – додав Володимир.

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Елеонора Баранова ще на кулінарному проєкті показала суддям шоу, що може поєднати типові азійські спеції з французькими голубами. До речі найбільший кулінарний критик шоу Ектор Хіменес-Браво був вражений такою стравою від дівчини.



Елеонора Баранова та Володимир Ярославський / Фото з і сторінки шеф-кухаря

Відкриття Chef’s Table відбулося 8 травня 2021 року. За задумом ресторатора кожен гість закладу може спілкуватись із шеф-кухарем, дивитись, як готують йому страву та дізнаватись від кухаря корисну інформацію щодо вибору вина, адже у закладі відкрита кухня.