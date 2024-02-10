Учасниця "МастерШеф" Мирослава Пекарюк розповіла свій рецепт. Ця страва готується дуже просто.

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Риб'ячі хвостики

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Цибулю наріжте кубиком, а моркву натріть. Обсмажте до золотистості.
  2. Рис відваріть до готовності.
  3. Зі сардини злийте рідину в окрему тарілку. Рибу розімніть вилкою.
  4. Змішайте засмажку, рис та сардину. Долийте трохи соку зі сардини, якщо виходить дуже сухо. Посоліть та поперчіть.
  5. Яйця збийте з перцем та сіллю.
  6. Вафлі змажте соком зі сардини, щоб вони стали м'якшими, та розріжте на 4.
  7. Сформуйте з вафель конуси, начиніть їх рисом зі сардинами, обмокніть в яйце та обсмажте до рум'яності.