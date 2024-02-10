Учасниця "МастерШеф" Мирослава Пекарюк розповіла свій рецепт. Ця страва готується дуже просто.
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Риб'ячі хвостики
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Цибулю наріжте кубиком, а моркву натріть. Обсмажте до золотистості.
- Рис відваріть до готовності.
- Зі сардини злийте рідину в окрему тарілку. Рибу розімніть вилкою.
- Змішайте засмажку, рис та сардину. Долийте трохи соку зі сардини, якщо виходить дуже сухо. Посоліть та поперчіть.
- Яйця збийте з перцем та сіллю.
- Вафлі змажте соком зі сардини, щоб вони стали м'якшими, та розріжте на 4.
- Сформуйте з вафель конуси, начиніть їх рисом зі сардинами, обмокніть в яйце та обсмажте до рум'яності.