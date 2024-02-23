У цьому ж рецепті риба поєднується з овочами. Картину довершить смачне тісто.
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Рецепт британського рибного пирога
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Капусту дрібно нашаткуйте, посоліть і поставте тушкуватися. Цибулю і моркву почистьте, помийте, подрібніть і додайте до капусти. Готуйте ще 10 – 15 хвилин.
- Рибу помийте, поріжте, посоліть, додайте спеції та припустіть на пательні 10 хвилин. Потім подрібніть її виделкою, змішайте з капустою та залиште охолоджуватись.
- Тим часом у теплій воді розчиніть 30 грамів маргарину, додайте просіяне борошно, посоліть і замісіть тісто. Розділіть його на 2 частини. Кожну розкатайте в пласт.
- Форму змастіть рештою маргарину, викладіть на дно пласт тіста, а на нього – начинку. Накрийте другим пластом тіста, защипніть краї пирога, а верх поколіть виделкою.
- Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, 60 хвилин. Потім трохи охолодіть, прикрасьте петрушкою та подавайте.