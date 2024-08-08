Скористайтеся цим перевіреним рецептом. Такий салат прикрасить будь-який стіл.

Варто спробувати Кабачкова ікра по-херсонськи: ідеальний рецепт на зиму

Салат з молодої капусти на зиму

  • Час: 2 години 45 хвилин
  • Порцій: 14

Приготування:

  1. Вимийте капусту, обсушіть та нашаткуйте. Перець також помийте, очистьте від серцевини та наріжте тонкою соломкою.
  2. Почистьте та вимийте моркву й цибулю. Моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте кубиками.
  3. Змішайте всі овочі в одній великій мисці. Додайте сіль та цукор. Перемішуйте не менш ніж 5 хвилин, щоб капуста пустила сік. Далі влийте олію й оцет.
  4. Через півтори години розкладіть капусту в сухі чисті банки, гарно утрамбовуючи. Накрийте кришками та стерилізуйте в гарячій воді впродовж 45 хвилин. Після того закрутіть банки, закутайте ковдрою та лишіть остигати.