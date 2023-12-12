Обожаемый всеми: приготовьте изысканный салат с курицей и ананасами на Новый год
12 декабря 2023, 15:21Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Салат с курицей и ананасами любят почти все. Приготовьте его на Новый год и вы не останетесь разочарованными.
Для заправки лучше сделать домашний майонез. Ведь с ним салат будет точно вкуснее, чем с магазинным.
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Как приготовить новогодний салат с курицей и ананасами
- Время: 45 минут
- Порций: 6
– 600 граммов куриного филе;
– 2 литра воды;
– половина чайной ложки соли;
– 3 яйца;
– 3 куска белого хлеба (по желанию);
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 1 банка консервированных ананасов кусочками;
– 3 столовые ложки домашнего майонеза для заправки;
– 3 веточки петрушки для подачи.
По желанию можно украсить салат орехами / Фото 1000.menu
Приготовление:
- Вскипятите в кастрюле 2 литра воды. Добавьте 600 граммов куриного филе, половину чайной ложки соли и варите на среднем огне 25 минут. После этого достаньте мясо из кастрюли и оставьте полностью остыть.
- Сварите вкрутую 3 яйца. Переложите их в холодную воду, чтобы скорлупа хорошо очищалась. Полезный лайфхак! Варите яйца ровно 8 минут – именно столько времени нужно, чтобы и белок, и желток стали твердыми, но не переварились.
- Тем временем порежьте 3 куска белого хлеба кубиком и поджарьте на сухой сковороде до состояния сухарей. Переложите их на тарелку для остывания.
- Достаньте яйца из воды, очистите и нарежьте средним кубиком. Так же нарежьте и 100 граммов твердого сыра. Переложите в глубокую миску, в которой будете смешивать все компоненты.
- Нарежьте куриное филе средним кубиком и переложите в миску. Из банки кукурузы и банки ананасов кусочками слейте полностью жидкость и всыпьте в миску вместе с сухарями.
- Непосредственно перед подачей заправьте блюдо 3 столовыми ложками домашнего майонеза. Перемешайте, чтобы все компоненты равномерно распределились.
- Выложите салат из курицы и ананасов в тарелку для подачи и по желанию сверху посыпьте измельченной петрушкой или грецкими орехами.