Обожнюваний усіма: приготуйте вишуканий салат з куркою та ананасами на Новий рік

Для заправки краще зробити саме домашній майонез. Адже з ним салат буде точно смачнішим, ніж з магазинним.
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Як приготувати новорічний салат з куркою та ананасами
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
За бажанням можна прикрасити салат горіхами / Фото 1000.menu
Приготування:
- Закип'ятіть в каструлі 2 літри води. Додайте 600 грамів курячого філе, половину чайної ложки солі та варіть на середньому вогні 25 хвилин. Після цього вийміть м'ясо з каструлі та залиште повністю охолонути.
- Зваріть круто 3 яйця. Перекладіть їх в холодну воду, щоб шкаралупа добре очищалася.
- Тим часом поріжте 3 шматки білого хліба кубиком та підсмажте на сухій пательні до стану сухарів. Перекладіть їх на тарілку для остигання.
- Дістаньте яйця з води, очистьте та наріжте середнім кубиком. Так само наріжте і 100 грамів твердого сиру. Перекладіть в глибоку миску, в якій змішуватимете всі компоненти.
- Наріжте куряче філе середнім кубиком та перекладіть в миску. З банки кукурудзи та банки ананасів шматочками злийте повністю рідину та всипте до миски разом з сухарями.
- Безпосередньо перед подачею заправте страву 3 столовими ложками домашнього майонезу. Перемішайте, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.
- Викладіть салат з курки та ананасів в тарілку для подачі та за бажанням зверху посипте подрібненою петрушкою чи волоськими горіхами.