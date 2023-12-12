Для заправки краще зробити саме домашній майонез. Адже з ним салат буде точно смачнішим, ніж з магазинним.

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Як приготувати новорічний салат з куркою та ананасами

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Обожнюваний усіма: приготуйте вишуканий салат з куркою та ананасами на Новий рік
За бажанням можна прикрасити салат горіхами / Фото 1000.menu

Приготування:

  1. Закип'ятіть в каструлі 2 літри води. Додайте 600 грамів курячого філе, половину чайної ложки солі та варіть на середньому вогні 25 хвилин. Після цього вийміть м'ясо з каструлі та залиште повністю охолонути.
  2. Зваріть круто 3 яйця. Перекладіть їх в холодну воду, щоб шкаралупа добре очищалася.
  3. Тим часом поріжте 3 шматки білого хліба кубиком та підсмажте на сухій пательні до стану сухарів. Перекладіть їх на тарілку для остигання.
  4. Дістаньте яйця з води, очистьте та наріжте середнім кубиком. Так само наріжте і 100 грамів твердого сиру. Перекладіть в глибоку миску, в якій змішуватимете всі компоненти.
  5. Наріжте куряче філе середнім кубиком та перекладіть в миску. З банки кукурудзи та банки ананасів шматочками злийте повністю рідину та всипте до миски разом з сухарями.
  6. Безпосередньо перед подачею заправте страву 3 столовими ложками домашнього майонезу. Перемішайте, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.
  7. Викладіть салат з курки та ананасів в тарілку для подачі та за бажанням зверху посипте подрібненою петрушкою чи волоськими горіхами.