Салат "Нісуаз" з тунцем: простий рецепт від Яни Балог
Яна Балог пропонує традиційний салат "Нісуаз" готувати по-новому. Подробиці – читайте у матеріалі.
Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась рецептом салату "Нісуаз" на своїй сторінці в інстаграм.
Читайте також Смачні шоколадні пряники за рецептом Яни Балог
Салат "Нісуаз"
- Для приготування салату помийте, почистіть картоплю, відваріть до готовності.
- Окремо у каструлі з окропом, відваріть яйця протягом 6 хвилин, почистіть від шкаралупи, розріжте навпіл.
- Помийте стручкову квасолю, відваріть в окропі протягом 2 хвилин, обсмажте на вершковому маслі з чебрецем, перцем і сіллю на пательні. Гриби помийте, наріжте скибочками, обсмажте на пательні.
- Відварену картоплю, наріжте скибочками, обсмажте на пательні на вершковому маслі до золотої скоринки.
- Томати черрі помийте, наріжте навпіл. У каструлі з окропом відваріть декілька листочків салату.
- Для приготування соусу у мисці змішайте соєвий, гаранатовий соуси з соком лимона, додайте оцет, сіль, перець, оливкову олію, перемішайте до однорідної консистенції.
- У тарілку викладіть картоплю, квасолю, яйця, листя салату, тунець, змастіть соусом. Перед подачею, задекоруйте томатами. Смачного!
Поділитися новиною