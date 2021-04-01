Салати зі свіжих овочів насичують організм вітамінами. Ми підготували для вас простий рецепт пісного салату, який ви можете приготувати за лічені хвилини та не треба витрачати багато часу на кухні.

Овочевий салат з капустою, солодким перцем, морквою та листям салату доповнить будь-яку страву. За бажанням можете додати пекінську капусту або інші овочі або пісний майонез . Читайте також Рецепт овочів стір-фрай з кіноа від шеф-кухаря Володимира Ярославського Рецепт салату Інгредієнти:

– 100 грамів червоноголової капусти;

– 1 солодкий перець;

– 1 морква;

– листя салату;

– лимонний сік;

– рослинна олія;

– сіль;

– перець. Для приготування салату ретельно помийте овочі. Капусту наріжте соломкою. Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Моркву помийте, почистіть, натріть на грубій тертці. Листя салату ретельно помийте. У миску викладіть капусту, моркву, солодкий перець, листя салату, додайте лимонний сік, сіль, перець, олію, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!