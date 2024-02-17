Чеснок, пожалуй, лучше всего подходит к салу. Он делает его невероятно ароматным.

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Сало с чесноком

  • Время: 15 минут + 1 сутки
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Чеснок тоненько нарежьте.
  2. Надрежьте сало кусочками до кожуры.
  3. Соедините соль и перец. Обсыпьте каждую частичку сала и положите по 3 – 4 кусочка чеснока.
  4. Хорошо сожмите, обсыпьте мелко порубленной зеленью и тесно оберните пищевой пленкой и пергаментом.
  5. Положите в холодильник на сутки.