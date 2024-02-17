Часник, мабуть, найкраще пасує до сала. Він робить його неймовірно ароматним.

Варто спробувати Цей рецепт вас здивує: готуємо перевернутий м'ясний пиріг на пательні

Сало з часником

  • Час: 15 хвилин + 1 доба
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Часник тоненько наріжте.
  2. Надріже сало шматочками до шкірки.
  3. З'єднайте сіль та перець. Обсипте кожну частинку сала та покладіть по 3 – 4 шматочки часнику.
  4. Гарно стисніть, обсипте дрібно посіченою зеленню та тісно обгорніть харчовою плівкою та пергаментом.
  5. Покладіть в холодильник на добу.