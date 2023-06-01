Идеально сладкий, с вкусным тестом сверху – пирог отлично подойдет для чая или утреннего кофе. Успейте приготовить этот душистый десерт в сезон ревеня.
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Рецепт пирога с ревенем и клубникой
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Летнее наслаждение / Фото moje wypieki
Приготовление:
- В миску просейте муку, добавьте миндаль, разрыхлитель, сахар, ваниль и все перемешайте.
- Натрите на терке холодное сливочное масло.
- Смесь из муки и масла соедините и разотрите в мелкую крошку.
- Сделайте углубление в этой крохе, влейте туда яйцо и быстро замесите тесто.
- Разделите его на две неровные части, обе заверните в пленку.
- Меньшую часть отправьте в морозилку, большую – в холодильник на 30 минут.
- Извлеките тесто из морозилки, раскатайте в пласт и выложите половину в противень предварительно застеленный бумагой для выпечки.
- Поставьте в холодильник на 30 минут. Подготовленное таким образом тесто выпекайте предварительно при 180 градусах в течение 15 – 20 минут или до слегка золотистого цвета.
- Ревень нарежьте на куски около 1 сантиметра, а клубнику разрежьте на четвертинки, соедините между собой.
- Добавьте к начинке остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.
- На испеченное песочное тесто (можно прямо из духовки) равномерно распределите начинку из ревеня и клубники.
- Извлеките половину теста из холодильника и равномерно распределите его по площадке.
- Песочное тесто с ревенем и клубникой выпекайте при 180 градусах около 30 минут.
- После охлаждения можно дополнительно посыпать сахарной пудрой.
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