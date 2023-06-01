Ідеально солодкий, зі смачним тістом зверху – пиріг чудово підійде для чаю чи ранкової кави. Встигніть приготувати цей запашний десерт у сезон ревеню та полуниці, адже це просто неймовірне поєднання.

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Рецепт пирога з ревенем та полуницею

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Літня насолода / Фото moje wypieki

Інгредієнти:

для пісочного тіста:

– 375 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів меленого мигдалю;

– половина чайної ложки розпушувача;

– 220 грамів холодного масла;

– 190 грамів цукру;

– 1 велике яйце;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

начинка з ревеню та полуниці:

– 300 грамів ревеню;

– 300 грамів полуниці;

– 3 столові ложки картопляного крохмалю;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка ванільної пасти або екстракту ванілі.

Приготування:

У миску просійте борошно, додайте мигдаль, розпушувач, цукор, ваніль та все вимішайте.

Натріть на тертці холодне вершкове масло.

Суміш з борошна та масло з’єднайте та розітріть все в дрібну крихту.

Зробіть поглиблення в цій крихті, влийте туди яйце і швидко замісіть тісто.

Розділіть його на дві нерівні частини, обидві загорніть в плівку.

Меншу частину відправте в морозилку, більшу – в холодильник на 30 хвилин.

Вийміть тісто з морозилки, розкачайте у пласт та викладіть половину в деко попередньо застелене папером для випікання.

Поставте в холодильник ще на 30 хвилин. Підготовлене таким чином тісто попередньо випікайте при 180 градусах впродовж 15 – 20 хвилин або до злегка золотистого кольору.

Ревінь наріжте на шматки близько 1 сантиметра, а полуницю розріжте на четвертинки, з’єднайте між собою.

Додайте до начинки решту інгредієнтів та ретельно перемішайте.

На спечене пісочне тісто (можна прямо з духовки) рівномірно розподіліть начинку з ревеню та полуниці.

Вийміть половину тіста з холодильника та рівномірно розподіліть його по пляцку.

Пісочне тісто з ревенем і полуницею випікайте при 180 градусах близько 30 хвилин.

Після охолодження можна додатково посипати цукровою пудрою.

Для особливого чаювання, спечіть горішки з згущеним молоком, родом із дитинства.